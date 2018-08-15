Довідковий курс долара незначно знизився

Національний банк знизив довідковий курс долара на 2 копійки

Довідкове значення курсу долара на 15 серпня знизилося до 27,44 гривень за долар. Відповідні дані розміщені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,4472 гривень за долар. Це на 2 копійки нижче довідкового курсу, встановленого 14 серпня (27,4655 гривень за долар).

Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанку угодами станом на 12:00 для надання суб'єктам ринку оперативного індикатора курсу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в обмінних пунктах України 15 серпня курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 4 копійки - до 27,59 гривень за долар, курс євро в продажу знизився на 8 копійок - до 31,54 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 15 серпня 2018 року послабив курс гривні до 27,45 гривень за долар. Офіційні курси валют на 15 серпня встановлено на такому рівні:

2745,8922 гривні за 100 доларів (+11,4474);

3131,9646 гривні за 100 євро (+13,8799).