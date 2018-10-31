Наличный курс евро снизился еще на 10 копеек

Доллар и евро дешевеют на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 31 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 2 копейки до 28,21 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 3 копейки до 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,21 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,17 (27,35 - 28,15 - 30 октября), продажи 28,10 - 28,70 (27,35 - 28,15 - 30 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,02 (28,05 - 30 октября), продажи - 28,21 (28,23 - 30 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,15 - 32,20 (30,25 - 32,25 - 30 октября), продажи 32,00 - 32,87 (32,10 - 32,95 - 30 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 37,77 (31,87 - 30 октября), продажи - 32,21 (32,33 - 30 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,25 (2,60 - 4,25 - 30 октября), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 30 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,91 (3,93 - 30 октября), продажи 4,32 (4,33 - 30 октября) грн за 10 рублей.