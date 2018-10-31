НБУ на 1 листопада встановив курс євро на рівні 31,82 грн/євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 20 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро до гривні на 20 копійок до 31,82 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 листопада встановлено на такому рівні:

3182,4894 гривні за 100 євро (-20,3704 грн).

При цьому курс євро на 31 жовтня становить 3202,8598 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня 2018 року, в обмінних пунктах курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 32,21 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,15 - 32,20 (30,25 - 32,25 - 30 жовтня), продажу 32,00 - 32,87 (32,10 - 32,95 - 30 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 37,77 (31,87 - 30 жовтня), продажу - 32,21 (32,33 - 30 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 31,93 гривень за євро. Курс покупки становить 31,90 грн/євро.