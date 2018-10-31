Курс евро на межбанке находится на уровне 28,16 грн/доллар

Курс доллара падает на межбанковском рынке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 14:00 31 октября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,16 грн/доллар, в покупке также снизился до 28,13 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,93 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0800 - 28,1000 грн/доллар, евро 31,8736 - 31,8963 грн/евро, российский рубль 0,4277 - 0,4285 грн/рубль.

По состоянию на 14:00 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1300 28,1600

EUR/UAH 31,9078 31,9390

RUB/UAH 0,4276 0,4285

Напомним, 30 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 32,0206 - 32,0321 грн/евро, российский рубль 0,4284 - 0,4292 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,16 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 октября установлен на таком уровне: 2816,4437 гривен за 100 долларов (-3,8089 грн).