НБА і тенісний турнір в США припинені через протести

В країні знову заворушення через стрілянину в афроамериканця
Тенісний турнір у Цинциннаті, який проходить в Нью-Йорку, зупинений через протести і заворушення в США, пов'язані зі стрільбою поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка. Також всі три сьогоднішні матчі плей-офф НБА не відбудуться.
Рішення про це ухвалили організатори змагань.
Першими гру бойкотували баскетболісти "Мілуокі Бакс", які відмовилися проводити зустріч з "Орландо Меджік". Потім на майданчик повинні були вийти "Х'юстон" і "Оклахома", але вони також ухвалили рішення не проводити гру. "Лейкерс" - "Портленд" підтримали протест. В результаті НБА вирішила відкласти ці зустрічі.
The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.— NBA (@NBA) August 26, 2020
Можливість бойкоту обговорювали також інші команди НБА. Тому заплановані на четвер, 27 серпня, матчі плей-офф, швидше за все, також не відбудуться. У програмі ігрового дня заплановані зустрічі "Юта Джаз" - "Денвер Наггетс", "Даллас Маверікс" - "Лос-Анджелес Кліпперс", "Оклахома-Сіті Тандер" - "Х'юстон Рокетс", "Торонто Репторс" - "Бостон Селтікс".
Команди НБА підтримала екс-перша ракетка світу Наомі Осака. Японська тенісистка знялася з півфіналу турніру в Нью-Йорку на знак протесту проти поліцейського насильства в США.
August 27, 2020
Незабаром після цього ATP, WTA і USTA, що організують турнір, вирішили не проводити матчі, які повинні були відбутися 27 серпня. Очікується, що турнір відновиться 28 серпня. Ще не відомо, чи проведе Осака свій матч проти бельгійки Елісе Мертенс.
August 27, 2020
У США спалахнула нова хвиля протестів, викликаних діями поліцейських в місті Кеноші, які кілька разів вистрілили в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку, після того, як він намагався розняти двох посварених жінок.
Зазначимо, що поточний сезон НБА дограють в Орландо після припинення в березні через пандемію COVID-19.
Також через коронавірус було призупинено проведення всіх тенісних турнірів до початку серпня.
До пандемії організатори встигли провести тільки один турнір "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії. "Ролан Гаррос" був перенесений на осінь, а Вімблдонський турнір скасований вперше за 75 років.