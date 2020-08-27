НБА і тенісний турнір в США припинені через протести

Фото: бойкот гравців привів до переносу матчів НБА (twitter.com/nbastats)

В країні знову заворушення через стрілянину в афроамериканця

Тенісний турнір у Цинциннаті, який проходить в Нью-Йорку, зупинений через протести і заворушення в США, пов'язані зі стрільбою поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка. Також всі три сьогоднішні матчі плей-офф НБА не відбудуться.

Рішення про це ухвалили організатори змагань.

Першими гру бойкотували баскетболісти "Мілуокі Бакс", які відмовилися проводити зустріч з "Орландо Меджік". Потім на майданчик повинні були вийти "Х'юстон" і "Оклахома", але вони також ухвалили рішення не проводити гру. "Лейкерс" - "Портленд" підтримали протест. В результаті НБА вирішила відкласти ці зустрічі.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled. — NBA (@NBA) August 26, 2020

Можливість бойкоту обговорювали також інші команди НБА. Тому заплановані на четвер, 27 серпня, матчі плей-офф, швидше за все, також не відбудуться. У програмі ігрового дня заплановані зустрічі "Юта Джаз" - "Денвер Наггетс", "Даллас Маверікс" - "Лос-Анджелес Кліпперс", "Оклахома-Сіті Тандер" - "Х'юстон Рокетс", "Торонто Репторс" - "Бостон Селтікс".

Команди НБА підтримала екс-перша ракетка світу Наомі Осака. Японська тенісистка знялася з півфіналу турніру в Нью-Йорку на знак протесту проти поліцейського насильства в США.

Незабаром після цього ATP, WTA і USTA, що організують турнір, вирішили не проводити матчі, які повинні були відбутися 27 серпня. Очікується, що турнір відновиться 28 серпня. Ще не відомо, чи проведе Осака свій матч проти бельгійки Елісе Мертенс.

У США спалахнула нова хвиля протестів, викликаних діями поліцейських в місті Кеноші, які кілька разів вистрілили в спину афроамериканцю Джейкобу Блейку, після того, як він намагався розняти двох посварених жінок.

Зазначимо, що поточний сезон НБА дограють в Орландо після припинення в березні через пандемію COVID-19.

Також через коронавірус було призупинено проведення всіх тенісних турнірів до початку серпня.

До пандемії організатори встигли провести тільки один турнір "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії. "Ролан Гаррос" був перенесений на осінь, а Вімблдонський турнір скасований вперше за 75 років.