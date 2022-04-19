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Называют "законными целями". РФ угрожает уничтожать оружие, которое поставят Украине

Новина українською →
Москва, Вторник 19 апреля 2022 10:00
Называют "законными целями". РФ угрожает уничтожать оружие, которое поставят Украине Фото: РФ угрожает уничтожать оружие, которое поставят Украине (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев пригрозил, что российские войска будут уничтожать оружие, которое будет получать Украина из-за рубежа. Он назвал это "законными целями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Накачка оружием противоречит обязательствам, которые брал Евросоюз на себя, что нельзя поставлять оружие в точки конфликта, или туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Но вы видите, что сейчас закрывают глаза на международное право и говорят о каких - то "правилах", - сказал Ильичев.

По его словам, "вооружения, которые окажутся в Украине - это законная цель".

"По моему мнению, все законно", - считает Ильичев.

Напомним, вчера в России заявили, что якобы ракетными ударами по Львову уничтожили объект, где "находились крупные партии западного оружия для Украины". В то же время в Пентагоне говорят об отсутствии таких данных.

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