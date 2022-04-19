Називають "законними цілями". РФ погрожує знищувати зброю, яку постачатимуть Україні

Директор департаменту міжнародних організацій МЗС РФ Петро Іллічов пригрозив, що російські війська знищуватимуть зброю, яку отримуватиме Україна з-за кордону. Він назвав це "законними цілями".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Накачування зброєю суперечить зобов'язанням, які брав Євросоюз на себе, що не можна постачати зброю в точки конфлікту, або туди, де вона може бути використана проти цивільного населення. Але ви бачите, що зараз заплющують очі на міжнародне право і говорять про якісь "правила", - сказав Іллічов.

За його словами, "озброєння, які опиняться в Україні - це законна мета".

"На мою думку, все законно", - вважає Іллічов.

Нагадаємо, вчора в Росії заявили, що нібито ракетними ударами по Львову знищили об'єкт, де "перебували великі партії західної зброї для України". Водночас у Пентагоні говорять про відсутність таких даних.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 55-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.