Назвав війною. Шойгу забув про пропагандистський термін "спецоперація"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу визнав, що Росія веде війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання ТАСС .

Варто зауважити, що у Росії заборонено називати війною так звану "СВО" в Україні. За це можуть порушити кримінальні та адміністративні справи.

Чиновника країни-агресора попросили назвати приблизні терміни завершення так званої "спеціальної воєнної операції" в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії вимагали порушити кримінальну справу проти глави Кремля Володимира Путіна, оскільки він назвав агресію проти України "війною".

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