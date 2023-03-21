ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Назвав війною. Шойгу забув про пропагандистський термін "спецоперація"

Новость на русском →
Москва, Вівторок 21 березня 2023 19:13
Назвав війною. Шойгу забув про пропагандистський термін "спецоперація" Фото: Сергій Шойгу, голова Міноборони РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу визнав, що Росія веде війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Чиновника країни-агресора попросили назвати приблизні терміни завершення так званої "спеціальної воєнної операції" в Україні.

"Будь-яка війна закінчується миром", - відповів глава російського Міноборони.

Варто зауважити, що у Росії заборонено називати війною так звану "СВО" в Україні. За це можуть порушити кримінальні та адміністративні справи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії вимагали порушити кримінальну справу проти глави Кремля Володимира Путіна, оскільки він назвав агресію проти України "війною".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Министерство обороны РФ Сергей Шойгу Війна Росії проти України
NEWS
Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал
Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, - генерал
DAILY
Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі