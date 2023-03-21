Назвал войной. Шойгу забыл о пропагандистском термине "спецоперация"

Министр обороны России Сергей Шойгу признал, что Россия ведет войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Чиновника страны-агрессора попросили назвать примерные сроки завершения так называемой "специальной военной операции" в Украине. "Любая война заканчивается миром", - ответил глава российского Минобороны. Стоит заметить, что в России запрещено называть войной так называемую "СВО" в Украине. За это могут завести уголовные и административные дела.