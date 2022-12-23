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Назвав війну війною. У РФ просять відкрити справу проти Путіна

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Санкт-Петербург, П'ятниця 23 грудня 2022 11:10
Назвав війну війною. У РФ просять відкрити справу проти Путіна Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії вимагають порушити кримінальну справу проти глави Кремля Володимира Путіна. За те, що диктатор у своїй промові назвав агресію проти України "війною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку російського депутата Микиту Юферєва.

Так, муніципальний депутат петербурзького МО "Смольнінське" Микита Юферєв звернувся до генпрокурора Росії та глави МВС з проханням перевірити слова Путіна щодо "поширення фейків" про російську армію через слово "війна".

Оскільки, як повідомив депутат, указу про завершення так званої "спецопреції" не було, війну в Росії не оголошували.

Фото: у РФ просять відкрити справу проти Путіна (twitter.com/NikitaYuferev)

"Володимир Путін назвав війну війною: "Наша мета - закінчити цю війну". Але указу про завершення СВО не було, війну не оголошували. За такі слова про війну засудили вже кілька тисяч людей. Направив звернення до органів, щоб Путіна залучили за поширення фейків про армію", - написав Юферєв.

Що сказав Путін

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін, виступаючи перед журналістами "кремлівського пулу" зробив заяву щодо війни проти України.

"Наша мета - не розкручувати цей "маховик" військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо", - заявив Путін.

Що це означає

Тим самим глава Кремля порушив, обмеження, яке запровадила російська влада ще на початку повномасштабного вторгнення.

4 березня Держдума Росії ухвалила поправки до Кримінального кодексу, які посилюють відповідальність за поширення "фейків" про дії збройних сил РФ.

Простими словами, росіянам за називання речей своїми іменами ("спецоперацію" - війною) загрожує штраф на захмарну суму для звичайного пересічного, а то й більше - від 10 до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, що після 24 лютого у Росії посилилися переслідування за критику нападу РФ на Україну, у країні-агресорі порушено вже чимало справ за трактування "СВО" війною.

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