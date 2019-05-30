Названы версии катастрофы вертолета в Ровенской области

Фото: место катастрофы вертолета Ми-8 (dbr.gov.ua)

Техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов могли стать причинами крушения

Следователи рассматривают несколько версий крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом на брифинге сообщил начальник управления Военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака, передает РБК-Украина.

Прокурор назвал несколько версий падения вертолета. В частности, по его словам, - техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.

"Следствие рассматривает несколько версий, в том числе и техническую неисправность, некачественное топливо, некачественную подготовку к проведению полетов. Все эти версии прорабатываются, каждой версии будет предоставлена определенная правовая оценка", - сказал начальник управления.

Добавим, что по факту крушения военного вертолета прокуратура Ровенского гарнизона зарегистрировала уголовное производство по признакам ст. 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и другие тяжелые последствия.

Напомним, катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин Радивиловского района. В результате крушения погибли четыре человека: командир экипажа - комбриг Игорь Мазепа, летчик-штурман Владислав Попенко, бортовой авиатехник-инструктор Василий Романюк и бортовой авиационный техник Павел Дацюк.

Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку взять на личный контроль расследование катастрофы вертолета Ми-8. Он также заявил о недопустимости гибели военных на учениях и тренировках.