Названі версії катастрофи вертольота в Рівненській області

Фото: місце катастрофи вертольота Мі-8 (dbr.gov.ua)

Технічна несправність, неякісне паливо, неякісна підготовка до проведення польотів могли стати причинами катастрофи

Слідчі розглядають кілька версій краху військового вертольота Мі-8 у Рівненській області. Про це на брифінгу повідомив начальник управління Військової прокуратури Західного регіону Юрій Тютюну, передає РБК-Україна.

Прокурор назвав кілька версій падіння вертольота. Зокрема, за його словами, технічна несправність, неякісне паливо, неякісна підготовка до проведення польотів.

"Слідство розглядає кілька версій, в тому числі і технічну несправність, неякісне паливо, неякісну підготовку до проведення польотів. Всі ці версії опрацьовуються, кожної версії буде надана певна правова оцінка", - сказав начальник управління.

Додамо, що за фактом катастрофи військового вертольота прокуратура Рівненського гарнізону зареєструвала кримінальне провадження за ознаками ст. 416 Кримінального кодексу України - порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу та інші важкі наслідки.

Нагадаємо, катастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту біля села Сестрятин Радивилівського району. В результаті аварії загинули чотири людини: командир екіпажу - комбриг Ігор Мазепа, льотчик-штурман Владислав Попенко, бортовий авіатехнік-інструктор Василь Романюк та бортовий авіаційний технік Павло Дацюк.

Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчаку взяти на особистий контроль розслідування катастрофи вертольота Мі-8. Він також заявив про неприпустимість загибелі військових навчаннях та тренуваннях.