Названы условия соглашения по экспорту зерна из Украины

Неназванные дипломаты сообщили изданию, что сделка также призвана облегчить российский экспорт зерна и удобрений через Черное море.

В целом план может включать в себя:

Украинские суда направляют зерновозы через заминированные порты,

Россия соглашается на перемирие, пока грузы перемещаются,

Турция при поддержке ООН инспектирует корабли, чтобы рассеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море завтра, 22 июля 2022 года.

В МИД сообщили, что обязательным условием соглашения по "зерновому коридору" является гарантия безопасности для южных регионов Украины. Только в этом случае украинская делегация завтра поддержит решение по разблокировке портов.

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