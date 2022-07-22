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Названы условия соглашения по экспорту зерна из Украины

Фото: названы условия соглашения по экспорту зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соглашение по экспорту зерна из Украины может включать несколько пунктов, в том числе временное перемирие на море и инспекцию судов под эгидой ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Неназванные дипломаты сообщили изданию, что сделка также призвана облегчить российский экспорт зерна и удобрений через Черное море.

В целом план может включать в себя:

  • Украинские суда направляют зерновозы через заминированные порты,

  • Россия соглашается на перемирие, пока грузы перемещаются,

  • Турция при поддержке ООН инспектирует корабли, чтобы рассеять опасения России по поводу контрабанды оружия.

Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" в Черном море завтра, 22 июля 2022 года.

В МИД сообщили, что обязательным условием соглашения по "зерновому коридору" является гарантия безопасности для южных регионов Украины. Только в этом случае украинская делегация завтра поддержит решение по разблокировке портов.

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