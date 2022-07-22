Названо умови угоди щодо експорту зерна з України

Неназвані дипломати повідомили виданню, що угода також покликана полегшити російський експорт зерна і добрив через Чорне море.

В цілому план може містити:

Українські судна направляють зерновози через заміновані порти,

Росія погоджується на перемир'я, поки вантажі переміщуються,

Туреччина за підтримки ООН інспектує кораблі, щоб розсіяти побоювання Росії з приводу контрабанди зброї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, Росія, ООН і Туреччина підпишуть угоду про "зерновий коридор" у Чорному морі завтра, 22 липня 2022 року.

У МЗС повідомили, що обов'язковою умовою угоди по "зерновому коридору" є гарантія безпеки для південних регіонів України. Тільки в цьому випадку українська делегація завтра підтримає рішення щодо розблокування портів.

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