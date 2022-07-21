ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Эрдогана назвали дату подписания соглашения по экспорту зерна из Украины

Новина українською →
Стамбул, Четверг 21 июля 2022 21:08
У Эрдогана назвали дату подписания соглашения по экспорту зерна из Украины Фото: у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвали дату подписания соглашения (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море завтра, 22 июля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Как сообщили в администрации президента Турции, подписание состоится завтра с участием представителей Украины, России, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Также сообщается, что церемония пройдет в стамбульском Дворце Долмабахче в 16:30. Положительных результатов удалось добиться на встрече военных делегаций.

По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон.

Напомним, ранее стало известно, как будет проходить экспорт украинского зерна по морю.

Также сообщалось, какие условия выдвигал президент России Владимир Путин для разблокировании украинского экспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен