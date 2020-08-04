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Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

Киев, Вторник 04 августа 2020 14:35
Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В пятерку вошли три тепловые электростанции

В 2019 году наибольшее количество выбросов, в том числе диоксида серы и азота, продуцировали субъекты хозяйствования Днепропетровской области. Но лидером среди загрязнителей является предприятие из Донецкой области.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, больше всего выбросов произвело ПАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" - 247 322 тонн.

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

На втором месте "Бурштынская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго" 169 888 тонн, на третьем - ПАО "Арселормиттал Кривой рог" металлургическое производство промышленная площадка №2 - 150 900, на четвертом - "Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго" - 131 392 тонн, на пятом - "Запорожская ТЭС" АО "ДТЭК Днепроэнерго" - 98 651 тонн.

Общие выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов субъектами хозяйствования, которые имеют крупные сжигательные установки, в 2019 году (первые 20 предприятий):

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

Напомним, по данным Госстата, в 2019 году в Украине образовалось 441 202,8 тысяч тонн отходов, что на 25% больше, чем в 2018 году (352 333 тысяч тонн).

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году Министерство экологии и природных ресурсов Украины обнародовало рейтинг "ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей", сформированный на основании данных официальной статистики.

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