Минприроды обнародовало ТОП-100 самых грязных предприятий

Фото: ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" (УНИАН)

Рейтинг разделили на три категории: выбросы в атмосферу, образование отходов и загрязнение сточных вод

Министерство экологии и природных ресурсов Украины обнародовало очередной рейтинг "ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей", сформированный на основании данных официальной статистики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Рейтинг "Основных загрязнителей" за 2017 год разделен на три категории: выбросы в атмосферный воздух (33 предприятия), образования отходов (34 предприятия) и загрязнения сточных вод (33 предприятия).

Как отметили в министерстве, две трети предприятий, вошедших в рейтинг ТОП-100, локализованы на территории четырех областей: Днепропетровская - 30; Донецкая - 22; Запорожская - 9; Луганская - 6.

Первая десятка крупнейших по выбросам загрязнителей в атмосферный воздух выглядит следующим образом:

1. ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог", г. Кривой рог, Днепропетровская обл.

2. ЧАО "ММК им. Ильича", г. Мариуполь, Донецкая обл.

3. Обособленное подразделение "Бурштынская ТЭЦ", ПАО "ДТЭК Западэнерго", г. Бурштын, Ивано-Франковская обл,

4. ОП "Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго", г. Курахово, Донецкая обл.,

5. ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь", г. Павлоград Днепропетровская обл.,

6. ОП Запорожская ТЭС ПАО ДТЭК "Днепроэнерго". Энергодар, Запорожская обл.,

7. Углегорская ТЭС ПАО "Центрэнерго", г. Светлодарск, Донецкая обл.

8. Обособленное подразделение "Ладыжинская ТЭС" ПАО "ДТЭК Западэнерго". Ладыжин, Винницкая обл.

9. ЧАО "МК "Азовсталь", м. Мариуполь, Донецкая обл.

10. ПАО "Запорожский меткомбинат "Запорожсталь", г. Запорожье, Запорожская обл.

Первая десятка по образованию отходов:

1. ПАО "Северный горно-обогатительный комбинат", Днепропетровская обл., г. Кривой рог, Терновский р-н,

2. Общество "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат", Днепропетровская обл., г. Кривой рог, Ингулецкий р-н,

3. ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", Днепропетровская обл., г. Кривой рог, Октябрьский р-н,

4. ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог", Днепропетровская обл., г. Кривой рог, Дзержинский р-н,

5. ООО "Еристовский горно-обогатительный комбинат", Полтавская обл., г. Горишни Плавни,

6. ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат, Днепропетровская обл., г. Кривой рог, Ингулецкий р-н,

7. ПАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", Донецкая обл., г. Мариуполь, Ильичевский р-н,

8. ПАО "Новотроицкое рудоуправление", Донецкая обл., Волновахский р-н , пгт Новотроицкое,

9. Структурное подразделение ПАО "ММК им. Ильича" ГОК "Укрмеханобр", Днепропетровская обл., г. Кривой рог, Саксаганский р-н,

10. ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ", Донецкая обл., г. Доброполье,

Первая десятка по сбросам загрязненных сточных вод:

1. ПАО АК "Киевводоканал, г. Киев,

2. ЧАО "Меткомбинат "Азовсталь", г. Мариуполь, Донецкая обл.,

3. ЛГКП "Львовводоканал", г. Львов,

4. ПАО "Днепровский Меткомбинат", г. Каменское, Днепропетровская обл,

5. КП "Днепрводоканал", г. Днепр,

6. ПАО "Запорожсталь", г. Запорожье,

7. МКП "Николаевводоканал", г. Николаев,

8.Филиал "Павлоградское региональное управление по водоснабжению и очистке канализационных стоков" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", г. Павлоград, Днепропетровская область,

9. КП "Черниговводоканал", г. Чернигов,

10. КП "Горводоканал", г. Сумы.

По данным Минприроды, общие объемы загрязнения за 2017 год в Украине следующие: выбросов загрязняющих веществ - 2,58 млн тонн, образование отходов - 366 млн тон сбросов сточных вод - 997,35 млн куб. м. В том числе предприятиями, входящими в ТОП-100: выбросов загрязняющих веществ - 1,76 млн тонн, образование отходов - 338 млн тонн, сбросов - 809,3 млн куб. м.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в октябре 2018 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,4%. За январь-октябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработки кар'еров - 2,3%, в перерабатывающей промышленности - 1,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 1,9%.