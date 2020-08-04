Названі ТОП-5 підприємств за викидами забруднюючих речовин

Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

До п’ятірки увійшли три теплові електростанції

У 2019 році найбільшу кількість викидів, у тому числі діоксиду сірки та азоту, продукували суб'єкти господарювання Дніпропетровської області. Але лідером серед забруднювачів є підприємство з Донецької області.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, найбільше викидів здійснило ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" - 247 322 тонн.

На другому місті "Бурштинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго" 169 888 тонн, на третьому - ПАТ "АрселорМіттал Кривий ріг" металургійне виробництво промисловий майданчик №2 - 150 900, на четвертому - "Курахівська ТЕС" ТОВ "ДТЕК Східенерго" - 131 392 тонн, на п’ятому - "Запорізька ТЕС"АТ "ДТЕК Дніпроенерго" - 98 651 тонн.

Загальні викиди забруднюючих речовин і парникових газів суб'єктами господарювання, які мають великі спалювальні установки, у 2019 році (перші 20 підприємств):

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2019 році в Україні утворилося 441 202,8 тисяч тон відходів, що 25% більше, ніж у 2018 році (352 333 тисяч тонн).

Як повідомляло РБК-Україна, в 2018 році Міністерство екології та природних ресурсів України оприлюднило рейтинг "ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів", сформований на підставі даних офіційної статистики.