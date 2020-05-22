Госстат обнародовал рейтинг областей по количеству отходов

Фото: переработка мусора (Виталий Носач, РБК-Украина)

За год образование отходов выросло на четверть

Государственная служба статистки Украины обнародовала предварительные данные об образовании отходов I-IV классов опасности по регионам в 2019 году. Всего в Украине образовалось 441 202,8 тыс. тон отходов, что 25% больше, чем в 2018 году (352 333 тыс. тонн).

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, больше всего отходов дала Днепропетровская область - 251 981,3 тыс. тонн (57,1%).

Далее идет Полтавская область 97 442,8 тыс. тонн (22,1%) с учетом 62 856,8 тыс. тонн отходов, накопившихся во время добычи и обогащения железной руды ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат".

В пятерку также входят Кировоградская (8,5%), Донецкая (5,8%) и Запорожская области (1,2%).

На последнем месте в рейтинг Закарпатская область (152,8 тыс. тон отходов, менее 0,1%).

Напомним, выбросы загрязняющих веществ в Украине в 2018 году составили 2 508,3 тыс. тон, то есть 59,5 кг на каждого украинца.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году Министерство экологии и природных ресурсов Украины обнародовало рейтинг "ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей", сформированный на основании данных официальной статистики.

Две трети предприятий, вошедших в рейтинг ТОП-100, локализованные на территории четырех областей: Днепропетровская - 30; Донецкая - 22; Запорожская - 9; Луганская - 6.

Автор: Александр Белоус