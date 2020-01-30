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Названі ТОП-5 підприємств-боржників із зарплати

Новини » Економіка     30.01.2020 - 13:13
Названі ТОП-5 підприємств-боржників із зарплати
Фото: національна валюта (Віталій Носач, РБК-Україна)

До рейтингу входять і державні підприємства

Станом на 27 січня 2020 року в Україні п'ять підприємств заборгували заробітну плату своїм працівникам на суму майже 700 млн грн. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторонці у Facebook.

Названі ТОП-5 підприємств-боржників із зарплати

За даними міністра, найбільшими боржниками із зарплати є:

  • АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" (Суми) - 251 млн грн,
  • ПрАТ "Азовзагальмаш" (Маріуполь) - 221 млн грн,
  • ДП "Південний машинобудівний завод" (Дніпро) - 134 млн грн,
  • ДП "Науково-дослідний інститут "Квант" (Київ) - 53 млн грн,
  • ДП "Вугільна шахта "Краснолиманська" (Донецька область) - 30 млн.

Названі ТОП-5 підприємств-боржників із зарплати

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн грн, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня склала 1850,9 млн грн. При цьому за весь 2019 рік заборгованість із зарплати зросла на 14,7% а для працівників економічно активних підприємств - на 27,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2019 року склала 12264 грн, що на 16,0% більше порівняно груднем 2018 року.

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