Названі ТОП-5 підприємств-боржників із зарплати

До рейтингу входять і державні підприємства
Станом на 27 січня 2020 року в Україні п'ять підприємств заборгували заробітну плату своїм працівникам на суму майже 700 млн грн. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторонці у Facebook.
За даними міністра, найбільшими боржниками із зарплати є:
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн грн, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня склала 1850,9 млн грн. При цьому за весь 2019 рік заборгованість із зарплати зросла на 14,7% а для працівників економічно активних підприємств - на 27,1%.
Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2019 року склала 12264 грн, що на 16,0% більше порівняно груднем 2018 року.