Названы топ-5 областей, из которых изменили место голосования

Больше всего украинцев, которые изменили место голосования на выборах 2019, имеют избирательный адрес в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской областях и в городе Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Гражданской сети ОПОРА.

Сообщается, в Донецкой области изменили место голосования 63 869 избирателей, в Луганской области - 28 834 избиратели, в Днепропетровской области - 20 438 избирателей, в Киеве - 18 932 избиратели и во Львовской области - 16 387 избирателей.

Зато больше всего людей определило своим местом для голосования Киев - 48 507 избирателей. Также многие избиратели придут на новые избирательные участки в Киевской области - 26 755 избирателей, в Донецкой области - 25 377 избирателей, в Днепропетровской области - 23 925 избирателей и в Харьковской области - 23 312 избирателей.

Ранее РБК-Украина писало, что процедурой временного изменения места голосования на очередных выборах Президента Украины в 2019 году воспользовались 315 725 избирателей.

После этого в Министерстве юстиции Украины объяснили, что попасть в список избирателей во время выборов президента Украины после 25 марта можно через суд. Однако сделать это можно было до 28 марта. Подобные дела суд решает в течение двух дней.

Отметим, место голосования меняется на период одних конкретных выборов. Если будет объявлен второй тур выборов, эту процедуру придется повторить. Сделать это нужно будет до 18:00 15 апреля.