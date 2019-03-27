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Избирательный адрес сменили более 300 тысяч украинцев

Новости » Выборы 2019    27.03.2019 - 13:11
Избирательный адрес сменили более 300 тысяч украинцев
Иллюстративное фото (УНИАН)

Чаще всего адрес голосования меняют в Киеве

Общее количество граждан Украины, которые изменили место голосования в первом туре президентских выборов 2019, превысило 300 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в Государственном реестре избирателей.

По данным реестра, количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования без изменения избирательного адреса: 315 тысяч 725, в т.ч. членов окружных и участковых избирательных комиссий: 71 тысяча 125 человек.

В целом услугой смены избирательного участка воспользовались граждане всех регионов Украины.

Таким образом, на выборах президента Украины изъявили желание проголосовать почти 93 тысячи переселенцев с Донбасса. В частности, 63 869 избирателей из Донецкой области и 28 834 тысяч человек из Луганской областей составляют наибольшее количество граждан, которые проголосуют не по месту зарегистрированного места проживания.

Также, изменили место голосования 4419 граждан, зарегистрированных в Автономной республике Крым.

Местом голосования чаще всего выбирают город Киев, где пожелали проголосовать 48,5 тысяч избирателей. Кроме того, 2 853 граждан подали заявление о том, что проголосуют за рубежом.

Как сообщало РБК-Украина, для смены места голосования на выборах президента Украины заявление необходимо подать не позднее чем за пять дней до дня голосования, то есть до 25 марта 2019 года включительно.

В то же время для голосования во втором туре выборов заявление нужно подавать снова.

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