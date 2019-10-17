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Названы темы, которые будут обсуждать на часе вопросов к правительству

Новости » Политика    17.10.2019 - 17:10
Названы темы, которые будут обсуждать на часе вопросов к правительству
Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereschuk iryna)

Большое внимание будет уделено вопросам медицины

В пятницу, 18 октября, на часе вопросов к правительству будут обсуждать тарифы, децентрализацию и медреформу. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук.

По ее словам, будут поднимать вопросы касательно Министерства обороны, инфраструтуры и тарифов.

"На 10:00 будет час вопросов к правительству. Будут вопросы министерства обороны, вопрос относительно инфраструктурных проектов, затем будет звучать вопрос о проблемах с тарифами", - сказала Верещук.

Она также добавила, что большое внимание уделяется вопросам медицины.

"Я собираю эти вопросы до часа вопросов к правительству, поэтому может приоткрыть завесу. Вопросы реформирования Минздрава: вторичка, первичка, сельская медицина - очень много много вопросов по медицине. Также, конечно, децентрализация. Как будут выглядеть перспективные планы и опорные школы, какой будет организация РГА", - рассказала Верещук.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал еще одно заседание Кабинета министров на этой неделе, поскольку предыдущее было "не самым продуктивным".

Напомним, ранее ожидалось, что час вопросов к правительству состоится в конце сентября.

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