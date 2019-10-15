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В Раде на этой неделе состоится первый час вопросов к правительству

Новости » Политика    15.10.2019 - 10:14
В Раде на этой неделе состоится первый час вопросов к правительству
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Об этом сообщил Дмитрий Разумков

В Раде на этой неделе состоится первый час вопросов к правительству. Об этом сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Об этом спикер Верховной рады сообщил во вторник, 15 октября, во время заседания согласительного совета.

"В пятницу 18 октября состоится час вопросов к правительству. Во время проведения часа вопросов к правительству могут нарушаться только вопросы, определенные той тематике, которая будет очерчена. Поэтому предлагаю заслушать предложения от председателей фракций", - заявил Разумков.

Ранее ожидалось, что час к вопросам к правительству состоится в конце сентября. Как сообщил в начале сентября Разумков, его проведение не предусмотрено календарным планом, поэтому будет час вопросов будет организован после подачи в Раду Кабмином проекта закона о государственном бюджете на следующий год.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении судебную реформу президент Владимира Зеленского. Также парламент рассмотрит во втором чтении законопроекты о введении электронного документооборота, внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. В первом чтении будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

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