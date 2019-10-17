ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Названі теми, які обговорюватимуть на годині запитань до уряду

Новини » Політика    17.10.2019 - 17:10
Названі теми, які обговорюватимуть на годині запитань до уряду
Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereschuk iryna)

Велику увагу буде приділено питанням медицини

У п'ятницю, 18 жовтня, на годині запитань до уряду обговорюватимуть тарифи, децентралізацію і медреформу. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук.

За її словами, будуть піднімати питання щодо Міністерства оборони, інфраструтури і тарифів.

"На 10:00 буде година запитань до уряду. Будуть питання міністерства оборони, питання щодо інфраструктурних проектів, потім буде звучати питання про проблеми з тарифами", - сказала Верещук.

Вона також додала, що велика увага приділяється питанням медицини.

"Я збираю ці питання до години запитань до уряду, тому можу відкрити завісу. Питання реформування МОЗ: вторинка, первинка, сільська медицина - дуже багато питань по медицині. Також, звичайно, децентралізація. Як будуть виглядати перспективні плани і опорні школи, якою буде організація РДА", - розповіла Верещук.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував ще одне засідання Кабінету міністрів на цьому тижні, оскільки попереднє було "не найпродуктивнішим".

Нагадаємо, раніше очікувалося, що година запитань до уряду відбудеться в кінці вересня.

Споживчі настрої українців досягли чергового піку Дві третини українських компаній планують підвищувати зарплату співробітникам
Новини України Кабінет Міністрів Україниопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся