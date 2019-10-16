ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гончарук анонсировал еще одно заседание Кабмина на этой неделе

Новости » Политика    16.10.2019 - 15:18
Гончарук анонсировал еще одно заседание Кабмина на этой неделе
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук назвал сегодняшнее заседание Кабмина не самым продуктивным

Премьер Алексей Гончарук анонсировал еще одно заседание Кабинета министров на этой неделе. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук сообщил, что сейчас группа украинских министров находится в США, поэтому сегодняшнее заседание Кабмина "было не самым продуктивным".

"Группа наших министров находится в США, мы продолжаем консультации с МВФ, поэтому сегодняшнее заседание Кабмина было не самым продуктивным. И мы планируем на этой неделе провести еще одно заседание. Дату и время дополнительно сообщим", - заявил он.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в Раде на этой неделе состоится первый час вопросов к правительству.

РБК-Украина писало, что в субботу, 12 октября, Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений - их министерств и ведомств были уволены и назначены новые заместители. В частности, на заседании правительство назначило двух заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды, ими стали Абрамовский Роман Романович и Рябчин Алексей Михайлович.

Также правительство объявило о начале сокращения госаппарата в сфере юстиции. Количество главных теруправлений сократили с 27 до 8.

Кабмин назначил нового главу Госспецсвязи Кабмин одобрил законопроект об изменении структуры Таможни и Налоговой
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь