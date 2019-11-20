Названы сроки восстановления теплоснабжения в Новояворовске и Новом Роздоле

Во Львовской ОГА назвали сроки восстановления теплоснабжения в Новояворовске и Новом Роздоле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя ОГА Юрия Холода в Facebook.

Отмечается, что 20 ноября запускают газ парового котла в Новояворовске. Зажечь его планируют вечером или завтра утром. Чтобы система прогрелась, нужно около суток. То есть тепло в квартирах жителей города должно быть завтра.

В Новом Роздоле сейчас уже вторые сутки заполняют систему водой. Было три большие порывы. Один удалось ликвидировать, а два должны ликвидировать сегодня.

"Если в системе стабилизируют давление, то уже завтра здесь могут подать газ и зажечь котел. То есть тепло в домах новороздольчан может появиться не раньше пятницы", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября в пресс-службе правительства заявили, что теплоснабжение в Новояворовске и в Новом Роздоле Львовской области будет восстановлено в ближайшее время.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук во время поездки во Львовскую область 13 ноября заявил, что Кабинет министров Украины планирует передать ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле в управления группы НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявил, что эти два города оказались не готовыми к подаче тепла в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.