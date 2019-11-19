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Теплоснабжения в Новояворовске и Новом Роздоле восстановят в ближайшее время

Новости » Общество     19.11.2019 - 23:07
Теплоснабжения в Новояворовске и Новом Роздоле восстановят в ближайшее время
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новый управляющий ТЭЦ получил лицензии на производство электроэнергии

Теплоснабжения в Новояворовске и Новом Роздоле во Львовской области будет восстановлено в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал".

Отмечается, что сегодня новый управляющий Новояворовской и Новороздолськой ТЭЦ "Нафтогаз Тепло" получил лицензии на производство тепловой и электрической энергии от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

"Это важный шаг на пути восстановления тепла в домах жителей Новояворовска и Нового Роздола Львовской области. В ближайшее время долги по зарплате будут ликвидированы, а теплоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Как известно, в городах Новояворовск, Новый Раздол, в которых проживает почти 60 тысяч жителей, из-за бесхозяйственности частного управителя имущества ТЭЦ, ПП "Гарант Энерго М", отопительный сезон оказался под угрозой.

Напомним, 18 ноября компания "Нафтогаз Украина" назначила новым руководителем Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ Ивана Сороку.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук во время поездкиво Львовскую область 13 ноября заявил, что Кабинет министров Украины планирует передать ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле в управления группы НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявил, что эти два города оказались не готовыми к подаче тепла, в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

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Новости Украины теплоснабжениеТЭЦ
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