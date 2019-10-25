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Названы сроки полного запуска отопления в Киеве

Новости » Общество    25.10.2019 - 11:52
Названы сроки полного запуска отопления в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На следующую неделю планируют запустить большинство объектов

Для полного запуска отопления в Киеве необходимо 10 дней. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

В КГГА отметили, что планируют на следующую неделю запустить большинство объектов.

"На подключение в целом нужно будет около 10 календарных дней. Таким образом на следующую неделю мы планируем большинство объектов запустить", - сказал Пантелеев.

Отметим, что сегодня в Киеве стартовал отопительный сезон.

РБК-Украина сообщало, что сегодня из-за срыва отопительного сезона мэр города Новый роздол Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке.

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что в этом городе срывается начало отопительного сезона. Кроме того, в городах Новый Роздол и Новояворовск объявили чрезвычайную ситуацию из-за срыва включения отопления.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует угроза срыва отопительного сезона в Украине.

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