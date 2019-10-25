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В КГГА заявили о самом позднем включении отопления в Киеве за последние 10 лет

Новости » Энергетика    25.10.2019 - 11:31
В КГГА заявили о самом позднем включении отопления в Киеве за последние 10 лет
Фото: Петр Пантелеев (kyivcity.gov.ua)

В КГГА заявили о запуске отопительного сезона в Киеве

За последние 10 лет - это самый поздний запуск системы отопление в Киеве. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

В КГГА заявили о запуске отопительного сезона в Киеве.

"Мы видим прогноз, мы начинаем сегодня, чтобы в период, когда будет действительно холодно, все были подключены", - заявил он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве из-за испортившейся погоды отопление включат сегодня, 25 октября.

Отметим, что отопительный период начат во всех областях, кроме Одесской и Херсонской. В частности, в Полтавской, Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Сумской, Черниговской областях отапливают более 50% объектов жилищной сферы.

Напомним, что мэр города Новый роздол (Львовская область) Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке из-за срыва отопительного сезона.

Как отмечается, в двух городах Львовской области начало отопительного сезона находится под угрозой срыва. В городах Новый Роздол и Новояворовск объявили чрезвычайную ситуацию.

Из-за срыва отопительного сезона во Львовской области мэр города подал в отставку Гончарук заявил об угрозе отключения тепла в ряде городов с 1 января
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