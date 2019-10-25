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Названі терміни повного запуску опалення в Києві

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 11:52
Названі терміни повного запуску опалення в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На наступний тиждень планують запустити більшість об'єктів

Для повного запуску опалення в Києві необхідно 10 днів. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У КМДА зазначили, що планують на наступний тиждень запустити більшість об'єктів.

"На підключення в цілому потрібно буде близько 10 календарних днів. Таким чином на наступний тиждень ми плануємо більшість об'єктів запустити", - сказав Пантелєєв.

Зазначимо, що сьогодні в Києві стартував опалювальний сезон.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні через зрив опалювального сезону мер міста Новий розділ Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку.

Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що в цьому місті зривається початок опалювального сезону. Крім того, у містах Новий Роздол і Новояворівськ оголосили надзвичайну ситуацію через зрив включення опалення.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні.

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