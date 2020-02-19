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Названы сроки начала продажи заводов "Укрспирта"

Новости » Экономика     19.02.2020 - 13:38
Названы сроки начала продажи заводов "Укрспирта"
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Заводы "Укрспирта" готовят к продаже весной-летом

Первые заводы "Укрспирта" выставят на продажу с 15 мая, а бизнес с 1 июля уже сможет получить лицензию на производство спирта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Сообщается, что комитет Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики поддержал план приватизации заводов "Укрспирта".

"Планируется в этом году в Фонд госимущества передать первых 36 предприятий ГП "Укрспирт", у которых все имущество зарегистрировано, или частично зарегистрировано - до 15 мая, остальных 5 - до 16 июня, а предприятия Концерна "Укрспирт" - до 1 июля. Фонд госимущества, в свою очередь, подготовит предприятия к продаже и выставит их на аукционы", - сообщил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Он отметил, что частный бизнес с 1 июля 2020 сможет получить лицензию на производство спирта.

Напомним, в прошлом году вступил в силу закон об отмене государственной монополии на производство спирта. При этом бизнес, который намерен приобрести спиртовые заводы, обязали сохранить производственные мощности и персонал.

Фонд госимущества запустил новый сайт о приватизации
Новости Украины Укрспиртприватизация
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