Вступил в силу закон об отмене госмонополии на производство спирта

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Закон будет введен в действие с июля 2020 года

Закон президента Владимира Зеленского, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта, в субботу, 14 декабря, вступил в силу. Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он будет введен в действие 1 июля 2020 года.

Согласно закону, производство спирта этилового (в том числе в качестве лекарственного средства), спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового, зернового дистиллята, биоэтанола осуществляется субъектами хозяйствования независимо от формы собственности, имеющими соответствующую лицензию.

При этом в законе прописано, что до 1 января 2024 года импорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляется только государственными предприятиями (организациями), специально уполномоченными на это правительством.

С 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового.

Лица, которые приобрели имущество Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности (Государственное предприятие "Укрспирт"), а также предприятия концерна "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, должны взять на себя обязательства по сохранению видов деятельности и не менее 70 процентов штатных единиц, задействованных в производстве состоянию на 1 января 2020 года, до 1 июля 2021 года.

Согласно документу, до 1 января 2024 года производство алкогольных напитков для реализации на территории Украины осуществляется с использованием спирта этилового ректификованного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового и виноградного дистиллята спиртового, имеющих статус украинских товаров соответствии с Таможенным кодексом Украины.

При этом запрещается участие в приватизации, аренде госпредприятий - производителей спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового резидентов иностранного государства, признанного государством-оккупантом по закону Украины и/или признанного государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, и лиц, которые прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.

Напомним, 11 декабря глава государства подписал свой закон, а 13 декабря он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

В начале декабря во втором чтении Рада одобрила законопроект № 2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта, за проект закона проголосовали 284 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в середине ноября ВР в первом чтении приняла за основу законопроект №2300, которым предлагалось отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.

Отметим также, в антикоррупционном комитете не увидели признаков коррупции в законе президента Владимира Зеленского о демонополизации спирта.