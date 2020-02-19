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Названо терміни початку продажу заводів "Укрспирту"

Новини » Економіка     19.02.2020 - 13:38
Названо терміни початку продажу заводів "Укрспирту"
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Заводи "Укрспирту" готують до продажу навесні-влітку

Перші заводи "Укрспирту" виставлять на продаж з 15 травня, а бізнес з 1 липня вже зможе отримати ліцензію на виробництво спирту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Повідомляється, що комітет Верховної ради з питань аграрної та земельної політики підтримав план приватизації заводів "Укрспирту".

"Планується цього року до Фонду держмайна передати перших 36 підприємств ДП "Укрспирт", у яких все майно зареєстровано, або частково зареєстровано - до 15 травня, решту 5 - до 16 червня, а підприємства Концерну "Укрспирт" - до 1 липня. Фонд держмайна, у свою чергу, підготує підприємства до продажу і виставить їх на аукціони", - повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Він зазначив, що приватний бізнес з 1 липня 2020 зможе отримати ліцензію на виробництво спирту.

Нагадаємо, минулого року набув чинності закон про скасування державної монополії на виробництво спирту. При цьому бізнес, який має намір придбати спиртові заводи, зобов'язали зберегти виробничі потужності та персонал.

Фонд держмайна запустив новий сайт про приватизацію
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