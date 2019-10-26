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Названы сроки начала отопительного сезона в Одессе

Новости » Общество    26.10.2019 - 12:45
Названы сроки начала отопительного сезона в Одессе
Иллюстративное фото (УНИАН)

В первую очередь отопление появится в детских садах, школах и медицинских учреждениях города

Отопительный сезон 2019-2020 годов в Одессе стартует 1 ноября 2019 . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мерии Одессы.

Соответствующее распоряжение №999 подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов 25 октября 2019.

В первую очередь будет обеспечено включение централизованного отопления в дошкольных учреждениях, школах и на объектах здравоохранения Одессы. После этого тепло подадут в дома одесситов.

Напомним, 25 октября отопительный сезон стартовал в 23 областях и в Киеве. Сообщается, что в 13 областях к теплоносителям начали подключать жилые дома.

Подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет: Ивано-Франковская - 73,7%, Ровенская - 21,9%, Хмельницкая - 4,9%, Житомирская - 41,2% Винницкая -53,4%, Киевская - 5,5%, Днепропетровской - 31,2%, Полтавская - 3,3%, Сумская - 22,4%, Харьковская – 49,7%, Донецкая - 22,3%, Запорожская – 4,7%, Черниговская – 10,4.

Такде РБК-Украина сообщало, что для полного запуска отопления в Киеве необходимо 10 дней. В КГГА отметили, что планируют на следующую неделю запустить большинство объектов.

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