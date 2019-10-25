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Отопительный сезон начался в 23 областях Украины

Новости » Общество    25.10.2019 - 13:19
Отопительный сезон начался в 23 областях Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жилые дома отапливаются в 13 областях

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что отопительный сезон стартовал в 23 областях и в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в 13 областях к теплоносителям начали подключать жилые дома. Подключение жилого фонда к теплоснабжению по областям составляет: Ивано-Франковская - 73,7%, Ровенская - 21,9%, Хмельницкая - 4,9%, Житомирская - 41,2% Винницкая -53,4%, Киевская - 5,5%, Днепропетровской - 31,2%, Полтавская - 3,3%, Сумская - 22,4%, Харьковская – 49,7%, Донецкая - 22,3%, Запорожская – 4,7%, Черниговская – 10,4.

Отопительный сезон начался в 23 областях Украины

Напомним, 24 октября сообщалось, что отопительный сезон начат во всех областях, кроме Одесской и Херсонской. По состоянию на 24 октября, утром в Украине отапливались 35,2% объектов социальной сферы и 15,5% - жилищной. Также известно, что для полного запуска отопления в Киеве необходимо 10 дней.

РБК-Украина сообщало, что сегодня из-за срыва отопительного сезона мэр города Новый роздол Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке.

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