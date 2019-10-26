Названі терміни початку опалювального сезону в Одесі

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В першу чергу опалення з'явиться в дитячих садках, школах та медичних закладах міста

Опалювальний сезон 2019-2020 років в Одесі стартує 1 листопада 2019 . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мерії Одеси.

Відповідне розпорядження №999 підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов 25 жовтня 2019.

В першу чергу буде забезпечено включення централізованого опалення в дошкільних установах, школах і на об'єктах охорони здоров'я Одеси. Після цього тепло подадуть у будинки одеситів.

Нагадаємо, 25 жовтня опалювальний сезон стартував у 23 областях і в Києві. Повідомляється, що в 13 областях до теплоносіях почали підключати житлові будинки.

Підключення житлового фонду до теплопостачання по областях становить: Івано-Франківська - 73,7%, Рівненська - 21,9%, Хмельницька - 4,9%, Житомирська - 41,2% Вінницька -53,4%, Київська - 5,5%, Дніпропетровській - 31,2%, Полтавська - 3,3%, Сумська - 22,4%, Харківська – 49,7%, Донецька - 22,3%, Запорізька – 4,7%, Чернігівська – 10,4.

Також РБК-Україна повідомляло, що для повного запуску опалення в Києві необхідно 10 днів. У КМДА зазначили, що планують на наступний тиждень запустити більшість об'єктів.