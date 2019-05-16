Названы штрафы за нарушение "языкового закона" в сфере обслуживания

Учреждениям сферы обслуживания за нарушение "языкового закона" будет грозить до 6800 гривен штрафа. Соответствующая норма прописана в тексте документа.

Отметим, нормы закона, которые обязывают сферу обслуживания перейти на украинский язык, вступают в силу через 18 месяцев после вступления в силу "языкового закона", то есть с 16 января 2021 года.

Согласно прописанному порядку, в случае нарушения закона со стороны субъекта сферы обслуживания ему объявят предупреждения с требованием устранить нарушение в течение 30 дней. За повторное в течение года нарушение такой субъект оштрафуют на сумму от 5100 до 6800 гривен. При этом постановление о штрафе может быть обжаловано субъектом хозяйствования в суде.

Согласно закону, субъекты должны перейти на обслуживание клиентов на украинском языке (при этом по просьбе клиента допускается использование других языков) и предоставлять на государственном языке информацию о товарах и услугах.

Напомним, ранее сообщалось, что "языковой закон" ужесточает квоты на радио и ТВ. В частности, квоты украинского языка на общенациональных каналах поднимут до 90%.

Отметим, в апреле Еврокомиссия заявила, что планирует изучить украинский "языковой закон".