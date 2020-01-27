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Названі найпопулярніші у фальшивомонетників банкноти євро

Новини » Економіка     27.01.2020 - 13:41
Названі найпопулярніші у фальшивомонетників банкноти євро
Фото: банкнота 50 євро (ecb.europa.eu)

Найчастіше підробляють банкноти номіналом 20 та 50 євро

У другій половині 2019 року з обігу було вилучено 308 тисяч підроблених банкнот євро, що на 22,7% більше порівняно з першою половиною року. Про це повідомляється на сайті Європейського центрального банку.

Як наголошується в повідомленні, ймовірність отримання підроблених банкнот залишається незначною, оскільки кількість підробок дуже низька порівняно з кількістю справжніх банкнот в обігу. Зараз в обігу знаходиться близько 24 млрд банкнот євро загальною вартістю близько 1,3 трлн євро.

Кількість виявлених підробок на 1 мільйон справжніх банкнот в обігу

Названі найпопулярніші у фальшивомонетників банкноти євроecb.europa.eu

Банкноти номіналом 20 і 50 євро продовжували залишатися найбільш популярними у фальшивомонетників банкнотами, на які припадало 34,2% і 36,5% підроблених відповідно. На банкноти номіналом 500 євро припадало 2,4% підробок.

Більшість підробок (96,4%) були виявлені в країнах єврозони. Решта були виявлені в державах-членах ЄС, що не входять в зону євро (3,0%) і в інших частинах світу (0,6%).

Нагадаємо, у 2019 році в Україні найчастіше підробляли банкноти старого зразка - номіналом 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в країнах єврозони в травні 2019 року було введено в обіг нові купюри у 100 і 200 євро.

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