В странах ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро

Фото: 100 евро (bundesbank.de/de)

Новые купюры вводятся в обращение с сегодняшнего дня

В странах еврозоны во вторник, 28 мая, вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский центробанк.

Отметим, что обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Банкноты стали уже, в частности, их ширина такая же, как у купюры в 50 евро. Благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.

Добавим, обновленные купюры в 100 и 200 евро снабжены дополнительными элементами защиты. Так, на них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Также новые купюры содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения.

Фото (ecb.europa.eu)

Напомним, 26 апреля последний день выпуска самых крупных валюты банкнот достоинством 500 евро. Решение о постепенном выводе банкнот из обращения было принято ЕЦБ еще в 2016 году, и в январе 2019 года ЦБ большинства стран еврозоны (17 из 19) прекратили их выпуск. При этом Центробанки Германии и Австрии по специальному разрешению продолжали печатать такие банкноты вплоть до 26 апреля.

25 января сообщалось, что Центральные банки стран еврозоны прекращают выпуск в обращение банкнот номиналом 500 евро.