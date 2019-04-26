В Евросоюзе полностью прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Фото: банкнота 500 евро (www.ecb.europa.eu)

Австрия и Германия последними перестали выпускать банкноты

Сегодня, 26 апреля, последний день выпуска самых крупных валюты банкнот достоинством 500 евро. Об этом сообщает DW.

Решение о постепенном выводе банкнот из обращения было принято ЕЦБ еще в 2016 году, и в январе 2019 года ЦБ большинства стран еврозоны (17 из 19) прекратили их выпуск.

При этом Центробанки Германии и Австрии по специальному разрешению продолжали печатать такие банкноты вплоть до 26 апреля.

С 27 апреля новые банкноты в 500 евро выпускаться не будут, говорится на сайте ЦБ Австрии. Член правления Немецкого федерального банка Йоханнес Беерман также подтвердил прекращение выпуска самых крупных евробанкнот.

Напомним, 25 января сообщалось, что Центральные банки стран еврозоны прекращают выпуск в обращение банкнот номиналом 500 евро.

Как отметили в ЕЦБ, 17 из 19 национальных центральных банков прекращают выпуск банкнот с 27 января 2019 года. В то же время немецкий Deutsche Bundesbank и австрийский Oesterreichische Nationalbank продолжат выпускать в обращение эти банкноты до 26 апреля, что вызвано технологическими причинами.

Существующие банкноты 500 евро серии 2002 года будут продолжать оставаться законным платежным средством, поэтому их можно использовать как средство платежа или накопления. Эти банкноты будут и впредь находиться в обращении, добавили в ЕЦБ.

"Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обмененf в национальном центральном банке зоны евро в любое время", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Национальном банке Украины, банки Украины также будут осуществлять операции по обмену гражданам банкнот номиналом 500 евро, пока эти банкноты будут находиться в обращении.