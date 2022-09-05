Названы самые "горячие" направления для дальнобойной артиллерии ВСУ
Самыми "горячими" направлениями для работы дальнобойной артиллерии Вооруженных сил Украины являются Херсонское, Мелитопольское и Донецкое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
По его словам, дальнобойная артиллерия стала бить примерно в один день на Херсонском и Мелитопольском направлениях.
"Там работа идет ничуть ли не меньше... Две самые горячие точки по работе дальнобойной артиллерии - это Херсонское и Мелитопольское (направления, - ред.). Хотя и Донецкое тоже", - отметил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные перешли в контрнаступление на "множественных направлениях", а не только на Херсон. Детали он отказался разглашать.
Отметим, подробнее о ситуации на южном направлении - в материале "Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления".
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