Названо "найгарячіші" напрямки для далекобійної артилерії ЗСУ
Найбільш "гарячими" напрямками для роботи далекобійної артилерії Збройних сил України є Херсонський, Мелітопольський та Донецький.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
За його словами, далекобійна артилерія стала бити приблизно в один день на Херсонському та Мелітопольському напрямках.
"Там робота йде нітрохи не менше... Дві найгарячіші точки по роботі далекобійної артилерії - це Херсонський і Мелітопольський (напрямки, - ред.). Хоча і Донецький теж", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові перейшли в контрнаступ на "множинних напрямках", а не тільки на Херсон. Деталі він відмовився розголошувати.
Відзначимо, докладніше про ситуацію на південному напрямку - в матеріалі "Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу".
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