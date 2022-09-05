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Названо "найгарячіші" напрямки для далекобійної артилерії ЗСУ

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Київ, Понеділок 05 вересня 2022 22:48
Названо "найгарячіші" напрямки для далекобійної артилерії ЗСУ Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Найбільш "гарячими" напрямками для роботи далекобійної артилерії Збройних сил України є Херсонський, Мелітопольський та Донецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, далекобійна артилерія стала бити приблизно в один день на Херсонському та Мелітопольському напрямках.

"Там робота йде нітрохи не менше... Дві найгарячіші точки по роботі далекобійної артилерії - це Херсонський і Мелітопольський (напрямки, - ред.). Хоча і Донецький теж", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові перейшли в контрнаступ на "множинних напрямках", а не тільки на Херсон. Деталі він відмовився розголошувати.

Відзначимо, докладніше про ситуацію на південному напрямку - в матеріалі "Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу".

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