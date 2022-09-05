Названо "найгарячіші" напрямки для далекобійної артилерії ЗСУ

Найбільш "гарячими" напрямками для роботи далекобійної артилерії Збройних сил України є Херсонський, Мелітопольський та Донецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".