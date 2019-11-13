Названы продукты, больше всего подешевевшие за последний месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные об изменении средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в октябре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, в октябре больше всего подешевела капуста - на 6,2% до 7,5 грн за кг, цены на морковь снизились на 5,7% до 7,8 грн за кг, пшено подешевело на 10,3% до 28,9 грн за кг.

При этом цены на гречку в октябре 2019 года выросли на 27,6% до 26,5 грн за кг, яйца подорожали на 9,4% до 20,5 грн за десяток.

Данные: www.ukrstat.gov.ua

Напомним, потребительские цены в Украине в октябре 2019 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,7%. При этом в годовом измерении (к октябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 6,5%.

Отметим, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что в 2019 году в Украине ожидается уменьшение урожая овощей и картофеля.

Как сообщало РБК-Украина, среди продовольственных товаров в 2018 году больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь - на 77%, картофель - на 33%.