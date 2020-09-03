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Названы предварительные причины пожара в Харьковской области

Автор: Игорь Литвиненко

Предварительной причиной пожара в Харьковской области является человеческий фактор. Также рассматривается поджог.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин в эфире "Украина 24".

По его словам, сейчас в области идет ликвидация пожаров в двух районах - Чугуевском и Двуречанском. При этом все пожары локализованы.

"Сейчас здесь работают специалисты правоохранительных органов. Проводится проверка и беседы с местными жителями. Предварительно - это человеческий фактор. Также рассматривается и поджог", - сообщил Лупандин.

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Напомним, пожар в лесном массиве возник вчера, 2 сентября, вблизи села Горобьевка Двуречанского района. Около 15:00 из-за сильного ветра огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка. В результате были уничтожены и повреждены 22 жилых дома. Один человек обратился за помощью к врачам в связи с отравлением чадным газом.

Как писало РБК-Украина, из-за пожара в Харьковской области спасатели эвакуировали 52 человека.

Также сообщалось, что масштабный пожар продолжают гасить в Луганской области, его жертвой стал один человек, еще двое пострадали.

По словам президента Владимира Зеленского, Кабмин готовит помощь пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях.

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