ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пожар в Харьковской области: в двух населенных пунктах ликвидировали огонь

Харьковская область, Четверг 03 сентября 2020 09:36
Пожар в Харьковской области: в двух населенных пунктах ликвидировали огонь
Фото: пожар в Харьковской области (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниковка Харьковской области ликвидированы. Продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, к тушению привлечено 395 человек и 61 единица техники, в том числе два пожарных самолета и один вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

Напомним, вчера вблизи села Горобьевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра до 15 м/с переменных направлений пожар распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка. В результате чего огонь уничтожил 22 жилых дома.

Также РБК-Украина писало, что из-за пожара в Харьковской области спасатели эвакуировали 52 человека.

Кроме того, возле поселка Станица Луганская Луганской области произошел пожар на линии разграничения, во время тушения пострадали двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Из-за лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины пожар
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь