Кабмин готовит помощь пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Правительство готовит проект помощи пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях. Ситуация находится на личном контроле президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

К местам пожаров отправились вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр соцполитики Марина Лазебная.

"Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей - прежде всего к оказанию медицинской помощи, возможности эвакуации, а дальше - финансовой и профессиональной поддержке, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией", - заявил Зеленский.

Напомним, днями в Луганской области вспыхнули масштабные пожары сухой травы и лесных насаждений, по состоянию на 3 сентября в результате пожаров один человек погиб, еще двое пострадали.

В Харьковской области пожар возник 2 сентября вблизи села Горобьевка Двуречанского района. Из-за сильного ветра пожар распространился в направлении населенных пунктов. В итоге были эвакуированы 52 человека.