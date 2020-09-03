Названі попередні причини пожежі в Харківській області

Попередньою причиною пожежі в Харківській області є людський фактор. Також розглядається підпал.

Про це заявив прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Ігор Лупандін в ефірі "Україна 24".

За його словами, зараз в області триває ліквідація пожежі у двох районах - Чугуївському та Дворічанському. При цьому всі пожежі локалізовані.

"Зараз тут працюють фахівці правоохоронних органів. Проводиться перевірка та бесіди з місцевими жителями. Попередньо - це людський фактор. Також розглядається і підпал", - повідомив Лупандін.

Нагадаємо, пожежа в лісовому масиві виникла вчора, 2 вересня, поблизу села Гороб'ївка Дворічанського району. Близько 15:00 через сильний вітер вогонь розповсюдився в напрямку населених пунктів Гороб'ївка і Гряниківка. В результаті були знищені і пошкоджені 22 житлових будинки. Один чоловік звернувся за допомогою до лікарів у зв'язку з отруєнням чадним газом.

Як повідомляло РБК-Україна, через пожежу в Харківській області рятувальники евакуювали 52 людини.

Також повідомлялося, що масштабну пожежу продовжують гасити в Луганській області, жертвою стала одна людина, ще двоє постраждали.

За словами президента Володимира Зеленського, Кабмін готує допомогу постраждалим внаслідок пожеж у Харківській і Луганській областях.