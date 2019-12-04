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Названы предварительная дата и место боя Ломаченко за титул абсолютного чемпиона

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Поединок, скорее всего, пройдет не в США

Промоутер компании Top Rank Боб Арум рассказал, где и когда проведет свой следующий бой украинец Василий Ломаченко. Об этом он сказал в интервью YouTube-канала The Boxing Voice.

Менеджер заявил, что у него очень много серозных предложений касательно места проведения боя. По словам Арума, поединок с большой долей вероятности будет проходить в Европе, а не в США.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе скорее всего пройдет в апреле 2020 года.

Сейчас Ломаченко владеющий титулами чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

За звание абсолютного чемпиона мира украинец сразится с победителем поединка между обладателем пояса IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом комм из Ганы и американцем Теофимо Лопесом, которые встретятся 14 декабря в Нью-Йорке.

Напомним, Ломаченко дольше всех пребывает в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титулов вне зависимости от весовой категории.

Свой предыдущий бой Василий провел 31 августа против британца Люка Кэмпбелла, победив единогласным решением судей.

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