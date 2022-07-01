Названы потери армии РФ при бегстве с острова Змеиный

Украинские военные точными ракетно-артиллерийскими ударами по группировке войск РФ на острове Змеиный уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".
При отступлении оккупанты также взорвали транспортно-заряжающую машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет. Предположительно, также при отступлении проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.
Напомним, ранее стало известно, что остров Змеиный освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.
Также мы писали, что вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.
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